Juventus U23-Vicenza oggi in tv: canale, orario e diretta streaming finale andata Coppa Italia Serie C

Juventus U23-Vicenza sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming della finale di andata della Coppa Italia di Serie C 2022/2023. Tutto pronto per questo scontro che mette di fronte i bianconeri e i biancorossi, nella splendida dell’Allianz Stadium di Torino. Chi riuscirà a vincere e ad ipotecare la vittoria finale? Appuntamento fissato alle ore 20:30 di giovedì 2 marzo. Diretta tv disponibile su Rai Sport, diretta streaming su Eleven Sports, disponibile anche all’interno di Dazn. Sportface vi offrirà una diretta testuale dell’incontro.

