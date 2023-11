BJK Cup Finals 2023, Cocciaretto/Trevisan rimontate: la Francia si aggiudica il doppio con Garcia e Mladenovic

Arriva dal doppio il primo e unico punto della Francia nel tie di Billie Jean King Cup contro l’Italia. Caroline Garcia e Kristina Mladenovic, che in coppia possono vantare due titoli del Grand Slam (più altri con partner differenti) si sono imposte in rimonta con il punteggio di 5-7 6-2 10-6 contro le nostre Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan. Qualche rimpianto arriva dal super tie-break finale, in cui le azzurre si erano trovate a condurre per 3-1 prima di subire il parziale che ha di fatto deciso l’incontro.

Ma le indicazioni arrivate da questo match per la capitana Tathiana Garbin sono più che positive, considerando che ormai da tempo si sta cercando di trovare anche una coppia di doppio affidabile. Ma soprattutto, ciò che più conta, è che l’Italia ha vinto la sua sfida inaugurale contro la Francia, un risultato che le permette di scendere in campo domani con il destino nelle proprie mani: con una vittoria ai danni della Germania si vola in semifinale.