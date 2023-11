Coppa Italia Serie C 2023/24: il Latina vince 2-1 in casa del Giugliano e passa il turno

Nel secondo turno della Coppa Italia di Serie C il Latina espugna lo stadio De Cristofaro di Giugliano e avanza alla fase successiva. Gli ospiti la sbloccano subito e passano in vantaggio al minuto 12 grazie alla rete dell’esperto difensore centrale Antonio Marino. Nella ripresa pareggia i conti al 62′ dal dischetto la formazione campana grazie a Lorenzo Sorrentino, al primo centro stagionale. Quando sembra ormai fatta per i supplementari arriva il gol vittoria del Latina, siglato al minuto 84 da Luca Paganini per il definitivo 1-2 ospite.