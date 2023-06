Berrettini-Ruusuvuori in TV: canale, orario e diretta streaming primo turno ATP Queen’s 2023

È stato pubblicato ufficialmente il tabellone principale per quel che concerne l’ATP 500 del Queen’s Club di Londra, evento di cui Matteo Berrettini si è laureato campione nelle due precedenti edizioni. Quest’anno il romano è ai nastri di partenza, ma non esattamente con il ruolo di favorito: già il primo turno contro Emil Ruusuvuori potrebbe rivelarsi davvero ostico, dal momento che il finlandese si è già dimostrato a suo agio sull’erba in quel di ‘s-Hertogenbosch.

L’esordio di Berrettini andrà in scena lunedì 19 giugno o martedì 20 giugno (da definire in base all’ordine di gioco, che verrà pubblicato domani per quel che concerne lunedì). L’incontro sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Tennis (canale 205), su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), così come sarà trasmesso in streaming su SuperTenniX, Sky Go e Tennis TV.