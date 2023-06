Atp Queen’s 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming con Berrettini e Musetti

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming dell’ATP 500 del Queen’s 2023, torneo di scena da lunedì 19 a domenica 25 giugno. Presente il campione in carica Matteo Berrettini, chiamato a riscattarsi dopo la brutta prestazione di Stoccarda e a fare del suo meglio per difendere quantomeno una parte dei tanti punti in scadenza. Non sarà però un gioco da ragazzi per l’azzurro, che dovrà vedersela con una concorrenza spietata. Il torneo di scena a Londra vede infatti la presenza di top 10 come Carlos Alcaraz, Holger Rune e Taylor Fritz, ma anche di altri giocatori molto ostici come Frances Tiafoe, Cameron Norrie e Andy Murray. Al via anche un altro azzurro, Lorenzo Musetti, reduce da un buon torneo a Stoccarda e accreditato di una testa di serie.

La diretta televisiva è affidata a SuperTennis(canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Diretta anche su Sky Sport, che trasmetterà tutte le giornate del torneo tramite i canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno con le telecronache di Elena Pero e Luca Boschetto, affiancati dai talent. Live streaming disponibile infine sulle piattaforme Sky Go, NOW e SuperTennix. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la manifestazione fornendo ai propri lettori dirette testuali, aggiornamenti, news, highlights, approfondimenti e le parole dei protagonisti per tutto l’arco della settimana.

PROGRAMME E COPERTURA TV ATP 500 QUEEN’S

SUPERTENNIS

lunedì 19 giugno – LIVE dalle ore 13:00 (primo turno)

martedì 20 giugno – LIVE dalle ore 13:00 (primo turno)

mercoledì 21 giugno – LIVE dalle ore 13:00 (secondo turno)

giovedì 22 giugno – LIVE dalle ore 13:00 (secondo turno)

venerdì 23 giugno – LIVE alle ore 13:00, 15:00, 17:00 e 19:00 (quarti di finale)

sabato 24 giugno – LIVE alle ore 14:00 e 16:00 (semifinali)

domenica 25 giugno – LIVE dalle ore 14:30 (finale)

SKY SPORT

lunedì 19 giugno

dalle 13 alle 21 Prima giornata Sky Sport Tennis e in streaming su NOW (fino alleo 20.45 anche Sky Sport Uno)

martedì 20 giugno

dalle 13 alle 21 Seconda giornata Sky Sport Tennis e in streaming su NOW (fino alle 20.45 anche Sky Sport Uno)

mercoledì 21 giugno

dalle 13 alle 21 Terza giornata Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

giovedì 22 giugno

dalle 13 Ottavi di finale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW (fino alle 20 anche Sky Sport Uno)

venerdì 23 giugno

ore 13 Primo quarto di finale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

ore 15 Secondo quarto di finale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

ore 17 Terzo quarto di finale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

ore 19 Quarto quarto di finale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

sabato 24 giugno

ore 14 Prima semifinale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

ore 16 Seconda semifinale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW (dalle 16.15 anche su Sky Sport Uno)

domenica 25 giugno

ore 14.30 Finale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW