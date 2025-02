Arrivano i primi risultati a sorpresa ne torneo Wta 500 di Abu Dhabi 2025, che quest’oggi ha visto in scena le partite del secondo turno. Escono di scena, infatti, due tra le migliori undici tenniste al mondo, ovvero Paula Badosa e Daria Kasatkina, rispettivamente numero due e tre del seeding. Due risultati che pesano molto sul prosieguo del torneo, visto che si aprono scenari molto interessanti a partire dai quarti di finale, che vedranno ancora in gara Linda Noskova e Ashlyn Krueger. Non sbaglia, invece, Elena Rybakina, che comunque ha faticato nel superare Katie Volynets.

Badosa e Kasatkina out ad Abu Dhabi: i risultati di oggi

Giornata storta per Badosa, che contro Noskova cede per 6-4 6-1 in nemmeno 70 minuti di partita. Dopo i primi due game chiusi ai vantaggi, la partita prosegue on serve e senza particolari scossoni fino al settimo gioco, in cui Badosa cede il servizio. La reazione è immediata con un contro break a zero, ma la ceca si riporta subito in vantaggio, e stavolta in maniera decisiva, nel nono game. Noskova si dimostra più efficace al servizio, e la differenza si vede ancora di più nel secondo set. Badosa perde fiducia punto dopo punto e non riesce a essere incisiva né in battuta e né in risposta. Sotto per 3-0, la spagnola trova una reazione nel quarto game riprendendosi un break, ma è solo un’illusione, visto che Noskova chiude con altri tre game di fila.

Per quanto riguarda Kasatkina, la partita era iniziata al meglio con un primo set vinto senza troppi problemi per 6-1. Il match si sporca a partire dal secondo set, con numerosi errori da una parte e dall’altra che, però, penalizzano soprattutto la tennista russa. Krueger vince il secondo set e trova maggiore fiducia in vista del terzo, annusando l’opportunità e sfruttando nel terzo gioco, sfiorando anche un ulteriore break per chiudere i conti in un nono game da 21 punti di cui cinque match point.

Bencic e Jabeur senza problemi, Pavlyuchenkova si ritira

Per quanto riguarda le altre partite di Abud Dhabi, spiccano le vittorie senza troppi problemi per Belinda Bencic e Ons Jabeur. La prima si è sbarazzata per 6-0 6-0 di Veronika Kudermetova, mentre la seconda ha interrotto il sogno della 17enne giapponese Wakana Sonobe, battuta 6-3 6-3. Un altro ritiro eccellente, poi, è quello di Anastasia Pavlyuchenkova, che vince il primo set contro Magda Linette ma, sotto 4-1, si ritira nel secondo set.

A Cluj Siniakova si aggiudica la battaglia con Jones

Si gioca anche a Cluj-Napoca, dove è in corso il torneo Wta 250. La giornata si è aperta con un match molto intenso tra Katerina Siniakova e Francesca Jones, durato quasi tre ore. A spuntarla è la numero 54 del mondo, che si porta in vantaggio aggiudicandosi il primo set affidandosi al servizio. In realtà, in avvio di partita è proprio questo fondamentale a tradire la ceca che subisce un break immediato, prima di infilare quattro game di fila dal 2-4. Jones si aggiudica il secondo set al tiebreak, mentre nel terzo set il break decisivo è quello di Siniakova nel nono gioco.

Gli ordini di gioco di giovedì 6 febbraio

PROGRAMMA WTA ABU DHABI

STADIUM COURT

Dalle 10:00 – Vondrousova vs Bencic

a seguire – (8) Fernandez vs Krueger

a seguire – (1) Rybakina vs Jabeur

a seguire – Linette vs Noskova

PROGRAMMA CLUJ-NAPOCA

COURT 1

Dalle 10:00 – (5) Siniakova vs Dolehide

a seguire – (1) Potapova vs Golubic

a seguire – Blinkova vs Seidel

a seguire – Bronzetti vs (3) Stearns

a seguire – (7) Cocciaretto vs Bogdan