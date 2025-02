Il tabellone con tutti gli accoppiamenti e i risultati turno per turno del torneo Wta 250 di Cluj-Napoca 2025, in programma dal 3 al 9 febbraio. In terra rumena, nel torneo che da quest’anno rimpiazza a livello di 250 quello di Palermo, dopo la cessione della licenza, ci sono due azzurre al main draw e si tratta di Elisabetta Cocciaretto, numero 7 del seeding, che esordirà contro la padrona di casa Begu, e Lucia Bronzetti, opposta a un’altra padrona di casa, e dal grande palmares prima dello stop per doping, vale a dire Simona Halep. Per il resto, è Potapova a guidare un tabellone per la verità non esaltante a livello di qualità e classifica, seconda testa di serie invece la Danilovic, con Stearns e Kalinina che hanno ambizioni di vittoria. Di seguito il tabellone completo.

TABELLONE WTA CLUJ-NAPOCA 2025

PRIMO TURNO

(1) Potapova vs Grabher

Rus vs Golubic

Q vs Blinkova

Q vs (8) Cristian

(4) Kalinina vs Ruse

Q vs Lamens

Cirstea vs Q

Siegemund vs (6) Bouzas Maneiro

(7) Cocciaretto vs Begu

Bogdan vs Burrage

Halep vs Bronzetti

Gracheva vs (3) Stearns

(5) Siniakova vs Q

Q vs Dolehide

Shefif vs Tomova

Parks vs (2) Danilovic

Come seguire il torneo Wta di Cluj-Napoca in tv

La diretta televisiva del torneo Wta di Cluj-Napoca 2025 è affidata in pay a Sky Sport, con i consueti tre canali di riferimento, vale a dire Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204). Lo streaming è disponibile invece su Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento a parte). Ma c’è anche l’opzione in chiaro offerta da SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky, con l’app SuperTennix per la visione in mobilità. In alternativa, Sportface.it sarà in prima linea per seguire questo importante evento del calendario Wta per tutta la settimana, per mezzo degli aggiornamenti, delle news, degli approfondimenti e delle parole dei protagonisti.