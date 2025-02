Il tabellone con tutti gli accoppiamenti e i risultati turno per turno del torneo Wta 500 di Abu Dhabi 2025, in programma dal 3 all’8 febbraio. Il circuito femminile sbarca in terra emiratina per questo appuntamento prestigioso, essendo un torneo 500 e non 250, dunque con un montepremi più ricco e più punti da assegnare per il ranking. E’ per questo che troveremo un main draw decisamente affascinante: la numero uno del seeding è la kazaka Rybakina, testa di serie numero due la spagnola Badosa. Presenti anche Kasatkina, Ostapenko e Samsonova come principali contendenti per la vittoria. Non c’è alcuna azzurra iscritta né al tabellone principale né in quello cadetto di qualificazione, ma potremo assistere a una settimana (o meglio, sei giorni, visto che la finale è programmata per sabato 8 febbraio) ricca di emozioni. Di seguito il tabellone completo.

TABELLONE WTA 500 ABU DHABI 2025

PRIMO TURNO

(1) Rybakina bye

Q vs Q

Yuan vs Q

Jabeus vs (7) Ostapenko

(4) Putintseva bye

Vondrousova vs Raducanu

Bencic vs Sramkova

Kudermetova vs (5) Samsonova

(8) Fernandez vs Alexandrova

Garcia vs Sun

Q vs Krueger

(3) Kasatkina bye

(6) Pavlyuchenkova vs Q

Q vs Linette

Frech vs Noskova

(2) Badosa bye

Come seguire il torneo Wta 500 di Abu Dhabi in tv

La diretta televisiva del torneo Wta 500 di Abu Dhabi 2025 è affidata in pay a Sky Sport, con i consueti tre canali di riferimento, vale a dire Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204). Lo streaming è disponibile invece su Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento a parte). Ma c’è anche l’opzione in chiaro offerta da SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky, con l’app SuperTennix per la visione in mobilità. In alternativa, Sportface.it sarà in prima linea per seguire questo importante evento del calendario Wta per tutta la settimana, per mezzo degli aggiornamenti, delle news, degli approfondimenti e delle parole dei protagonisti.