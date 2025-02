Donald Trump assisterà al Super Bowl 2025. Il presidente rieletto degli Stati Uniti sarà domenica a New Orleans sugli spalti per seguire la finale di NFL tra i Kansas City Chiefs e i Philadelphia Eagles. Lo ha confermato in mattinata la Casa Bianca. Trump diventerà il primo presidente in carica a presenziare al più grande evento del calendario sportivo annuale americano. I Kansas City Chiefs punteranno a un triplete senza precedenti nella NFL, mentre di Philadelphia Eagles puntano a ribaltare il pronostico, nettamente favorevole a Patrick Mahomes e compagni. Donald Trump ha avuto spesso un rapporto difficile con la NFL.

Nel 2017 ha messo in dubbio il patriottismo dei giocatori che si erano inginocchiati durante l’inno nazionale americano per richiamare l’attenzioni sul tema razzismo. Le sue critiche scatenarono un’ondata di proteste tra i giocatori. “Sono state messe in atto diverse misure di sicurezza per garantire la sicurezza di pubblico, giocatori e del presidente. Le misure saranno ovviamente rafforzate vista la presenza del presidente degli Stati Uniti, dato che sarà anche la prima volta che un presidente assisterà al Super Bowl“, ha affermato il portavoce dei servizi segreti americani Anthony Guglielmi. “I Kansas City Chiefs sono una grande squadra, c’è un certo Patrick Mahomes che sembra essere piuttosto in forma. Allenatore, quarterback e tutto il resto del team sono fantastici. Faccio allo stesso tempo i complimenti anche ai Buffalo Bills per la grande stagione che hanno fatto. Arriveranno a vincere un titolo in futuro”, ha detto Donald Trump.

Quando e dove guardare il Super Bowl

Un anno dopo la vittoria dei Kansas City Chiefs è di nuovo tempo di Super Bowl. Edzione numero LIX dell’evento sportivo statunitense più importante dell’anno, l’edizione 2025 vede di fronte i campioni in carica provenienti dal Kansas affrontare i Philadelphia Eagles in un replay della finale andata in scena due anni fa.

La diretta del Super Bowl 2025, edizione LIX, è disponibile in Italia poco prima delle 00:30 tra domenica 9 gennaio e lunedì 10. Superata la mezzanotte sarà possibile assistere alla finalissima del football americano, con calcio d’inizio alle 00:40 dopo l’inno nazionale e la presentazione dell’evento. permettono la visione del Super Bowl 2025 nella nottata tra domenica 9 e lunedì 10 febbraio 2025. Gli abbonati a Dazn possoo seguire il Super Bowl LIX in diretta tv e streaming dal vivo al pari di chi sceglierà Italia 1 per vedere la finale tra Kansas e Philadelphia in diretta in chiaro. Per guardare Italia 1 in live streaming basta recarsi sul sito di Mediaset Infinity, inserire i propri dati (o registrarsi) e assistere così al Super Bowl 2025 gratis.