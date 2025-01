Jannik Sinner fatica all’esordio ma batte un rognoso Nicolas Jarry nel primo turno degli Australian Open 2025. L’azzurro deve fare i conti con un avversario di livello e un po’ di “ruggine”, ma con il solito carattere che lo contraddistingue ottiene una vittoria in tre set per 7-6(2) 7-6(5) 6-1. Comincia bene, quindi, la difesa del titolo nel torneo che lo scorso anno gli ha regalato il primo Slam in carriera. Al secondo turno, Jannik troverà il vincente dell’incontro tra Tristan Schoolkate e Taro Daniel.

Sinner batte Jarry all’esordio: la cronaca

Dopo un avvio di partita senza particolari scossoni, le prime difficoltà per il numero uno al mondo arrivano nel settimo game, quando Jarry colleziona due palle break. Il cileno, però, spreca entrambe le occasioni: sono tra i primi di ben 50 errori non forzati nella partita da parte del numero 34 Atp (12 per Sinner). Il copione si ripete, al contrario, nel game successivo, con Sinner che prima manda in rete il dritto e poi non può nulla sulla prima vincente dell’avversario. Dopo un set point non convertito da Jannik, si va al tiebreak, dove l’altoatesino domina.

L’equilibrio resiste anche nel secondo set: Jarry gioca una partita di ottima intensità, mentre Sinner, che comunque non rischia nulla nei propri turni al servizio, non riesce a trovare lo spunto e la fluidità giusta per insidiare il cileno in risposta. Nel secondo set, nessuno dei due riesce ad andare oltre i 30 punti nel turno in battuta dell’avversario, per cui si arriva nuovamente al tiebreak. I due break consecutivi (6-3) regalano tre set point a Sinner, che spreca il vantaggio perdendo i due successivi punti, ma il cileno commette un altro errore mandando nel corridoio il servizio e consegnando anche il secondo parziale all’azzurro.

Il terzo set vede Sinner prendere definitivamente il controllo delle operazioni: la resistenza di Jarry è ormai battuta e, grazie anche al primo break della partita, Jannik si porta rapidamente sul 3-0. Nel sesto game arriva il secondo break, confermato con un gioco a zero che consegna il campione italiano al secondo turno.

Le parole di Jannik

“Sono stato bravo a gestire due situazioni complicate nei primi due set – le prime parole di Sinner dopo la vittoria –. Sono contento di aver vinto, posso fare meglio un paio di cose ma è la prima partita della stagione, quindi sono soddisfatto”. Un pensiero anche sul ritorno in Australia dopo la vittoria dello scorso anno: “Ogni anno, ogni giorno è diverso dall’altro. L’anno scorso è stato bellissimo, credo di essere sempre lo stesso: il successo non dovrebbe mai cambiarti come persona”.

Fognini si ritira dal torneo: al suo posto Passaro

Non sarà Fabio Fognini a sfidare Grigor Dimitrov in uno dei match più attesi per l’Italia questa mattina. Il tennista ligure, infatti, alle prese con qualche guaio fisico che lo ha anche costretto al ritiro ad Adelaide, ha dato forfait e ha abbandonato il torneo. Al suo posto, però, ci sarà un altro azzurro: il primo lucky loser, infatti, è Francesco Passaro. Grande emozione per il perugino, il quale, dopo aver perso in finale nelle qualificazioni contro il georgiano Basilashvili, farà il suo esordio assoluto in uno Slam.