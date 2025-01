Il portiere può lasciare il Psg quest’estate e c’è l’ipotesi di un approdo in nerazzurro: spunta il like che una conferma

Dal Milan all’Inter, con la parentesi del Paris Saint-Germain ad evitare il tradimento clamoroso e diretto. Gigio Donnarumma, numero 1 della Nazionale, può davvero finire in nerazzurro. Il suo futuro in Francia non è più certo, con il contratto in scadenza nel 2026 e la sensazione che non sia più un imprescindibile per Luis Enrique.

Già in stagione in alcune partite gli è stato preferito Safonov, non sempre impeccabile quando è stato chiamato in causa. A far pensare ad una separazione è il rinnovo del contratto in scadenza tra poco più di un anno di cui ancora non si discute. Ecco allora che l’Inter avrebbe acceso i radar sull’ex estremo difensore del Milan.

Nei giorni scorsi si è parlato di un interessamento da parte di Marotta per il portiere dell’Italia, anche se nessuna trattativa reale è stata ancora iniziata. Donnarumma all’Inter potrebbe arrivare già nel 2025, acquistandolo dal Paris Saint-Germain, o l’anno successivo a zero, se non dovesse arrivare il rinnovo con i parigini. Una ipotesi che rappresenta una tentazione per i campioni d’Italia che, comunque, in porta sono più che coperti con Sommer e Martinez.

Donnarumma all’Inter, il feeling con i nerazzurri

La semplice voce dell’interesse dell’Inter per Donnarumma ha acceso il dibattito: i tifosi nerazzurri sarebbero pronti ad accoglierlo, sognando magari con un calcio di rigore parato in pieno recupero nel derby contro la sua ex squadra.

Al contrario i tifosi del Milan si sentirebbero traditi, ma non dispererebbero e sognano la vendetta nel derby con tanto di papera del portiere. Bisognerà attendere i prossimi mesi per capire se la suggestione diventerà una trattativa reale oppure no, anche se c’è chi scrolla i social alla ricerca di conferme. Qualcuno ne trova nella presenza sui social di Donnarumma e in qualche like e commento che il portiere ha lasciato sotto i post di alcuni calciatori dell’Inter, suoi compagni nell’Italia come Dimarco.

Il feeling con la truppa nerazzurra presente in Nazionale è letto come un ulteriore indizio della possibilità che davvero in estate possa arrivare il clamoroso trasferimento. Indizi e suggestioni che dovranno però poi fare i conti con i numeri e ce n’è uno che può spegnere qualsiasi speranza: i 12 milioni di euro d’ingaggio che Donnarumma percepisce al Psg. Per pensare ad un approdo a nerazzurro si dovrà passare inevitabilmente per una sensibile riduzione di questa cifra.