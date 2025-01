Aryna Sabalenka schiacciasassi negli ottavi di finale degli Australian Open 2025. La bielorussa trova la vittoria consecutiva numero 18 a livello slam sul cemento e diventa così la più giovane a riuscirci dai tempi di Serena Williams (tra 2002 e 2004). Tutto facile per la numero 1 al mondo, che si sbarazza della russa Mirra Andreeva in un’ora e due minuti di gioco con il netto punteggio di 6-1 6-2. Match senza storia, con Sabalenka che trova il break in apertura di entrambi i parziali e poi si scatena lasciando le briciole alla classe 2007. La nativa di Minsk si guadagna così l’accesso ai quarti di finale dell’Happy Slam, dove affronterà un’altra russa come Anastasija Pavlyuchenkova con l’obiettivo di proseguire questo suo 2025 da imbattuta.

Pavlyuchenkova ha sconfitto la croata Donna Vekic con il punteggio di 7-6(0) 6-0 in un’ora e 45 minuti di gioco, tornando così tra le migliori otto dell’Australian Open a quattro anni di distanza dall’ultima volta (in precedenza ci era riuscita anche nel 2017 e 2019), eguagliando così il suo miglior risultato al Melbourne Park. Match equilibrato nel primo set, dove la tennista russa è brava a salvare quattro palle break in due game diversi fino a raggiungere il tie break; quest’ultimo però è senza storia, vinto da Pavlyuchenkova addirittura per 7-0. A questo punto Vekic esce totalmente dalla partita, e la veterana russa classe ’91 con il vento in poppa chiude rapidamente la pratica con un bagel che le regala il pass per la sfida contro Sabalenka.

Australian Open 2025: Gauff avanti in rimonta, affronterà Badosa

Sempre nella parte alta del tabellone degli Australian Open, raggiunge i quarti di finale anche Coco Gauff, che supera in rimonta Belinda Bencic con il punteggio di 5-7 6-2 6-1 in una battaglia durata due ore e 26 minuti. L’elvetica, tornata a fine 2024 dopo oltre un anno di assenza dal circuito, è partita forte mettendo in difficoltà la giovane portacolori statunitense, portandosi a casa il primo set per 7-5. La lunga assenza dai campi da gioco si fa però sentire per la svizzera, che finisce la benzina proprio sul più bello: secondo e terzo set sono infatti una mattanza, con Gauff che non concede più nulla alla sua avversaria e chiude comodamente completando la rimonta.

Ai quarti di finale sarà sfida tra Gauff e Paula Badosa. La tennista spagnola ha infatti impiegato un’ora e venti minuti di gioco per piegare 6-1 7-6(2) la resistenza della sorprendente serba Olga Danilovic, che aveva già compiuto un’impresa nel turno precedente battendo Pegula ed eguagliando così il suo miglior risultato a livello slam (ottavi al Roland Garros della passata stagione). Il primo set è comodamente appannaggio di Badosa, che concede soltanto tre punti in ricezione alla sua avversaria e chiude 6-1. Nel secondo set Danilovic riesce a sbloccarsi e per due volte va avanti di un break, salvo poi farsi prontamente raggiungere dalla ex numero 2 del ranking Wta. È il tie break a decidere il secondo set, dove Badosa va di fretta e con un perentorio 7-2 stacca il pass per i quarti, suo miglior risultato di carriera agli Australian Open.