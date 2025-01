Eirin Maria Kvandal trionfa a Sapporo firma il suo primo successo nella Coppa del Mondo 2024/25 di salto con gli sci. Dopo il terzo posto nella gara di ieri, la norvegese conferma il suo ottimo feeling con il trampolino lungo giapponese Okurayama HS134 e centra una netta vittoria dominando in entrambi i salti. Kvandal torna così al successo, il quinto in carriera dopo quello del 2021 a Ljubno e i tre consecutivi della passata stagione nei trampolini di casa a Oslo Holmenkollen, Trondheim e Lillehammer.

Il punteggio finale di Kvandal è di 248.4, con un distacco abissale di oltre venti punti sulla seconda classificata, la tedesca Selina Freitag (228.0), che eguaglia così il miglior risultato di carriera e centra il terzo podio stagionale. Completa il podio sul terzo gradino l’altra norvegese Thea Minyan Bjoerseth, che grazie ad un grande recupero nel secondo salto supera tre avversarie nella classifica finale e ottiene il punteggio di 226.7. Ai piedi del podio, distante quasi sette punti, c’è l’austriaca Jacqueline Seifreidsberger, seconda dopo il primo salto ma solo quarta dopo aver faticato nel secondo. Tre posizioni le recupera anche la tedesca Agnes Reisch, che chiude in quinta posizione.

Fine settimana opaco per Prevc e Schmid

Trampolino giapponese amaro invece per le due leader della classifica generale, Katharina Schmid e Nika Prevc. Le due campionesse, che avevano dominato la prima parte di stagione spartendosi le prime otto gare, stanno ora vivendo un periodo di flessione, che ha permesso anche alle altre avversarie di farsi avanti. Nella seconda gara di Villach è arrivato il successo della veterana austriaca Eva Pinkelnig, mentre ieri a Sapporo è stata la canadese Alexandria Loutitt ad aggiudicarsi il successo. E oggi Kvandal ha completato il tris.

A penalizzare Prevc nella gara di oggi è la compensazione nel secondo salto, che le fa perdere due posizioni dopo il quarto posto del primo. La slovena chiude con 210.5 punti e guadagna poco sulla rivale Katharina Schmid: la tedesca, undicesima dopo il primo salto, si migliora e chiude settima, proprio alle spalle di Prevc. Schmid conserva così saldamente la leadership in classifica generale con 811 punti contro i 733 della classe 2005 di Kranj.

La prova della azzurre

Per quanto riguarda la gara delle atlete italiane, la migliore è ancora una volta Lara Malsiner. L’altoatesina classe 2000 si conferma a metà classifica, e dopo il 16esimo posto di ieri chiude oggi in 17esima piazza con 173.5 punti. Più indietro Annika Sieff, che migliora il 27esimo posto di ieri e conclude in 25esima posizione a quota 140.9 punti. Eliminate dopo il primo salto invece Martina Zanitzer (33esima con 58.2) e Martina Ambrosi (40esima con 34.2). Il calendario della Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile prevede ora un altro appuntamento tra le nevi nipponiche, con la prossima tappa di Zao in programma nel fine settimana tra il 24 e il 26 gennaio.

La top10 del trampolino lungo di Sapporo

KVANDAL Eirin Maria (NOR) 248.4 FREITAG Selina (GER) 228.0 BJOERSETH Thea Minyan (NOR) 226.7 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline (AUT) 219.8 REISCH Agnes (GER) 213.8 PREVC Nika (SLO) 210.5 SCHMID Katharina (GER) 206.8 TAKANASHI Sara (JPN) 205.7 PINKELNIG Eva (AUT) 201.7 EDER Lisa (AUT) 195.2

17. MALSINER Lara (ITA) 173.5

25. SIEFF Annika (ITA) 140.9