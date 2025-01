Dal record di 4 vittorie e 13 sconfitte di un anno fa all’essere a un partita di distanza dal Super Bowl. È la storia dei Washington Commanders e in NFL succede anche questo, specialmente se dopo una stagione come quella passata hai l’opportunità di pescare dal draft un potenziale fenomeno che prende il nome di Jayden Daniels. Il rookie quarterback nel Divisional Round trascina i suoi, strapazzando la difesa della prima testa di serie della NFC, i Lions verso il punteggio di 31-45 al Ford Field di Detroit, Illinois. Primi due quarti da 31 punti che gettano nello sconforto i tanti tifosi presenti di casa che finalmente stavano pregustando un viaggio verso il Super Bowl in una stagione fin qui perfetta, poi un ottimo secondo tempo in gestione, ma senza mai togliere il piede dall’acceleratore.

Nonostante l’infortunio della guardia pro-bowler Sam Cosmi durante il primo tempo, la linea offensiva di Washington tiene benissimo e regala tutto il tempo del mondo al suo quarterback, che di fatto altro non chiede. Lancia per 299 yards con 2 touchdowns per McLaurin ed Ertz, poi il gioco di corsa fa il resto con le ottime prestazioni dello stesso Daniels, ma anche dei running backs Robinson, Ekeler e McNichols. In casa Detroit il solito Gibbs invece non basta, perché la difesa non oppone resistenza, Goff lancia tre intercetti e sul suo viso a fine partita e su quello degli spettatori presenti allo stadio c’è tutta la storia ricca di delusioni dei Lions.

MAHOMES TO KELCE IS BACK

Nel primo incontro di questo fine settimana era invece arrivata l’attesa affermazione dei Kansas City Chiefs, che proseguono il loro cammino verso quello che sarebbe uno storico threepeat. La partita di Mahomes e compagni in realtà non è perfetta, ma a questo livelli e in queste gare ormai conoscono alla perfezione come gestire ogni momento delicato a differenza di una squadra giovane e inesperta come i Texans. Houston ci prova e tutto sommato ci regala una partita che resta in bilico fino ai minuti finali, ma senza dare l’impressione reale di poterla portare a casa.

A Mahomes bastano 177 yards lanciate, anche perché 117 di queste finiscono nelle mani di Travis Kelce. Una stagione regolare sotto il par per il veterano tight end, che però pare si sia tenuto il meglio per i playoffs. Sotto gli occhi dell’immancabile Taylor Swift, Mahomes e Kelce tornano il duo inarrestabile degli ultimi anni e tutti sono avvisati.

UNA DOMENICA TUTTA DA VIVERE

Restano quindi due gli incontri ancora in programma per definire il quadro del Championship Round. Si inizia alle 21:00 italiane questa sera con i Philadelphia Eagles che ospitano i sorprendenti ma neanche troppo Los Angeles Rams. L’attacco dei californiani dal ritorno in campo a metà stagione di Cooper Kupp e Puka Nacua è tornato a splendere, e anche la difesa sembra essere quasi quella dei bei tempi, come dimostrato nel successo contro i Vikings. Philadelphia, però, ha dalla sua il fattore casa e una squadra altrettanto completa, sia a livello offensivo che difensivo.

Il match clou, in ogni caso, resta quello seguente tra Bills e Ravens. Temperature chiaramente molto basse attese in quel di Buffalo, dove andrà in scena lo scontro tra i due principali candidati all’MVP di questa stagione, Josh Allen contro Lamar Jackson. Sfida che si preannuncia elettrizzante, ma nonostante la testa di serie più alta sia quella dei Bills, i Ravens arrivano a questa sfida avendo probabilmente dimostrato qualcosa in più nel corso dell’annata. Squadra che pare decisamente più completa nei vari reparti, a differenza di Buffalo che spesso e volentieri è stata costretta ad affidarsi al talento di Josh Allen per tirarsi fuori dai guai.

IL TABELLONE DEI PLAYOFFS

-AFC

DIVISIONAL

(1) Kansas City Chiefs b. (4) Houston Texans 23-14

(2) Buffalo Bills vs (3) Baltimore Ravens

WILD CARD

(1) Kansas City Chiefs bye

(4) Houston Texans b. (5) Los Angeles Chargers 32-12

(3) Baltimore Ravens b. (6) Pittsburgh Steelers 28-14

(2) Buffalo Bills b. (7) Denver Broncos 31-7

-NFC

DIVISIONAL

(1) Detroit Lions lost to. (6) Washington Commanders 31-45

(2) Philadelphia Eagles vs (4) Los Angeles Rams

WILD CARD

(1) Detroit Lions bye

(4) Los Angeles Rams def. (5) Minnesota Vikings 27-9

(3) Tampa Bay Buccaneers lost to. (6) Washington Commanders 20-23

(2) Philadelphia Eagles b. (7)Green Bay Packers 22-10

IL PROGRAMMA DEL DIVISIONAL ROUND

Sabato 18 gennaio

Ore 22:30 – Houston Texans @ Kansas City Chiefs 14-23

Domenica 19 gennaio

Ore 02:00 – Washington Commanders @ Detroit Lions 45-31

21:00 – Los Angeles Rams @ Philadelphia Eagles

Lunedì 20 gennaio

00:30 – Baltimore Ravens @ Buffalo Bills