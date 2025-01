Entra nel vivo il programma degli Australian Open 2025, che nella giornata di martedì 21 gennaio vedrà in scena le gare dei quarti di finale del tabellone femminile e maschile. Spicca soprattutto la grande sfida tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, che promette grande spettacolo. Per l’Italia i riflettori sono puntati soprattutto sul doppio maschile, che vedrà in campo i due azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel loro match valido per i quarti di finale contro la coppia portoghese formata da Nuno Borges e Francisco Cabral.

Bolelli e Vavassori inseguono un posto in semifinale

Bolelli e Vavassori stanno dimostrando anche in questa edizione dell’Happy Slam di trovarsi a loro agio sul cemento del Melbourne Park. La coppia azzurra difende la semifinale raggiunta lo scorso anno e poi persa contro l’esperto duo formato da Rohan Bopanna e Matthew Ebden. Il bolognese e il torinese hanno superato i primi tre turni senza troppe difficoltà, non cedendo nemmeno un set; ora la posta in palio si alza, ma la coppia lusitana Borges/Cabral non sembra comunque irresistibile, e i due azzurri partiranno con i favori del pronostico dalla loro parte. I due portoghese però non vanno sottovalutati, perché in questo torneo si sono già presi due scalpi prestigiosi come quello di Mektic/Venus e Griekspoor/van de Zandschulp.

Lo spettacolo della sfida tra Alcaraz e Djokovic

Il piatto principale del menù di giornata è senza ombra di dubbio la sfida tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Fin qui hanno entrambi brillato nei turni precedenti, ma in semifinale ci andrà soltanto uno. Sarà l’ottava sfida tra i due, con Nole avanti 4-3 e che ha vinto l’ultimo precedente, la finale per la medaglia d’oro delle Olimpiadi di Parigi 2024. In una sfida ai cinque set però l’iberico parte favorito anche per una questione di tenuta fisica, ma il binomio Djokovic-Australian Open mette paura a chiunque.

L’altra sfida del singolare maschile sarà quella tra Alexander Zverev e Tommy Paul. Il tedesco ha superato in quattro set Ugo Humbert, perdendo il primo parziale del suo torneo fin qui, mentre lo statunitense arriva alla sfida riposato dopo la sgambata contro Alejandro Davidovich Fokina, liquidato con un triplo 6-3 in meno di un’ora e mezza di partita. Zverev favorito, ma i due precedenti hanno sempre sorriso a Paul, che due anni fa arrivò in semifinale.

Sabalenka per proseguire la striscia di vittorie

Aryna Sabalenka chiuderà il programma del singolare femminile contro l’esperta russa Anastasija Pavlyuchenkova. La bielorussa vuole proseguire la sua incredibile striscia di vittorie, che sul cemento a livello slam la vede imbattuta da oltre un anno (è campionessa in carica degli Australian Open e US Open). L’altro incontro di giornata è quello che mette di fronte Coco Gauff e Paula Badosa, con la spagnola che al Melbourne Park sembra aver ritrovato la brillantezza dei giorni migliori e può mettere in difficoltà la numero tre del seeding.

Il programma degli Australian Open di martedì 21 gennaio

ROD LAVER ARENA

Ore 01:30 – (3) Gauff vs (11) Badosa

Non prima delle 04:00 – (12) Paul vs (2) Zverev

Ore 09:00 – (1) Sabalenka vs (27) Pavlyuchenkova

a seguire – (7) Djokovic vs (3) Alcaraz

MARGARET COURT ARENA

Ore 1:00 – Kato/Zarazua vs (2) Dabrowski/Routliffe

a seguire – Kostyuk/Ruse vs (3) Hsieh/Ostapenko

a seguire – (8) Muhammad/Molteni vs (2) Routliffe/Venus

a seguire – (3) Perez/Krawietz vs (WC) Birrell/Smith

KIA ARENA

Non prima delle 2:00 – (3) Bolelli/Vavassori vs Borges/Cabral

non prima delle 04:00 – (1) Arevalo/Pavic vs Goransson/Verbeek

a seguire – Nicholls/Patten vs Kromacheva/Withrow

a seguire – (WC) Gadecki/Peers vs Zhang/Bopanna