La Roma è pronta a piazzare il primo colpo della sua sessione invernale di calciomercato: l’affare è ormai in chiusura.

La cura Ranieri sta funzionando. Dopo un avvio di stagione travagliato, che ha visto avvicendarsi Daniele De Rossi e Ivan Juric senza troppo successo, la società ha deciso di provare a risvegliare l’anima della squadra puntando sulla romanità, sul carisma e sull’esperienza di Sir Claudio. Dopo qualche comprensibile fatica dell’inizio, i giallorossi hanno cominciato a carburare, riuscendo ad allontanarsi dalla zona bassa della classifica e riavvicinandosi ai posti validi per l’Europa.

La risalita è cominciata, e la Roma è oggi al nono posto in classifica, a 4 punti di distanza dal Milan e a 6 punti dalla Fiorentina. Per continuare a puntare ancora più in alto, la società è anche impegnata in questi giorni sul mercato, per provare a regalare a Claudio Ranieri dei rinforzi di qualità che possano migliorare la qualità della rosa. Secondo le ultime notizie che circolano attorno all’ambiente giallorosso, il club capitolino è ormai vicinissimo a piazzare il primo colpo di questa finestra.

Roma, fatta per Rensch: in arrivo dall’Ajax

La Roma di Claudio Ranieri si prepara a rinforzare il proprio pacchetto arretrato con l’acquisto di Devyne Rensch dall’Ajax. L’accordo tra i due club è stato raggiunto e il trasferimento del giovane esterno difensivo olandese diventerà ufficiale non appena la società di Amsterdam troverà un sostituto. Si tratta di un’operazione importante per i giallorossi, che puntano su un giocatore versatile e promettente per la fascia destra.

Secondo Tuttomercatoweb, le due società hanno trovato l’intesa per un’operazione a titolo definitivo che dovrebbe portare circa 5 milioni delle casse degli olandesi e che dovrebbe andare ufficialmente in porto nelle prossime ore. Per il terzino destro, classe 2003, è pronto un contratto fino al 2029. Anche nel prepartita contro il Genoa, il ds dei giallorossi Ghisolfi non si era direttamente espresso sul nome, ma aveva confermato di essere alla ricerca di quel tipo di giocatore: “Rensch? Non commento, ma è vero, stiamo lavorando su un giocatore che possa fare il braccetto, il terzino o il quinto di centrocampo a destra”.

Un giocatore dunque molto versatile, che possa dare il suo contribuito sia nel caso di una difesa a quattro che nel caso di una difesa a tre. Da questo punto di vista, il profilo di Rensch è molto interessante, avendo già ricoperto tutte e tre le posizioni con la maglia dell’Ajax. Si tratta di un terzino di spinta, molto abile e tecnico nella fase offensiva, mentre un po’ meno disciplinato in fase difensiva. Con i lancieri ha messo a referto 10 gol e 12 assist in 155 presenze.