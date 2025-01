Parliamoci chiaro, poche cose sono più affascinanti del football a gennaio. Ecco, la lista diventa ancora più corta quando allo scenario di cui sopra si aggiungono freddo e neve per uno spettacolo come sempre entusiasmanete. Una domenica da ricordare, quella del Divisional Round 2025, che ha visto prima i Philadelphia Eagles e poi i Buffalo Bills conquistare l’accesso all’ultimo atto prima del Super Bowl. Tornano a casa tra i rimpianti Los Angeles Rams e Baltimore Ravens, solamente dopo aver dato vita a due sfide equilibrate e decise nei minuti finali. Avremo così, tra meno di una settimana, altri due splendidi matchup da cui usciranno le due squadre che si affronteranno a New Orleans: in AFC andrà in scena l’ennesimo atto della recente rivalità tra Kansas City Chiefs e Buffalo Bills, in NFC sarà addirittura scontro divisionale tra gli Eagles e i sorprendenti Washington Commanders.

BARKLEY INARRESTABILE SOTTO LA NEVE

I Los Angeles Rams probabilmente malediranno le condizioni atmosferiche, ma alla fine il football è anche questo. Philly si è guadagnata il fattore campo e questo è stato probabilmente decisivo alle sorti del risultato. Con un campo innevato e le temperature glaciali, il match si è di fatto deciso sul running game e la sostanza è che quando hai Saquon Barkley parti avvantaggiato. In realtà ad aprire le danze è Jalen Hurts con una corsa da 44 yards nei primi minuti del match, ma sul finire del primo quarto l’ex running back dei Giants si inventa il primo TD da 62 yards. E sarà sempre lui a mettere in cassaforte la vittoria a meno di cinque minuti dalla fine con un’altra marcatura da 78 yards. Un talento del genere, con una linea offensiva elité diventa un rebus per qualsiasi avversaria. Hurts non ha quindi bisogno di strafare, lancia soltanto 20 volte per 128 yards.

Bastano, contro dei Rams che gettano il cuore contro l’ostacolo e ci provano fino alla fine. Stafford in condizioni precarie lancia per 324 yards e due touchdouwn, guadagnandosi anche la possibilità di un ultimo drive sul 22-28 che varrebbe potenzialmente la vittoria. La franchigia californiana arriva anche in redzone, ma non riesce a trovare la zampata finale.

JACKSON E ANDREWS TRADISCONO I RAVENS

IN AFC sarà invece ancora Mahomes contro Allen, Chiefs contro Bills domenica prossima. Nel match più atteso del fine settimana, Buffalo batte 27-25 i Baltimore Ravens di un Lamar Jackson a cui continua il famoso centesimo per fare l’euro. La partita del quarterback probabile MVP della stagione regolare inizia con un fumble e un intercetto nel primo quarto, mentre il suo rivale dall’altro lato della barricata trova due TD su corsa per un punteggio che recita 21-10 all’intervallo. Il terzo quarto però è di marca Ravens, che con un field goal di Tucker e un drive quasi tutto dominato da Derrick Henry si riporta sul -2.

La difesa di Baltimore tiene tutto sommato bene, ma è l’attacco che ancora una volta viene a mancare nel momento decisivo. Sul -5, dopo un field goal dalle 51 yards di Bass, Jackson trova Andrews con spazio a metà campo, ma il TE nel tentativo di ottenere più yards commette un fumble sanguinoso, specialmente per un veterano del suo livello. I Bills sfruttano l’occasione a metà, perché nel drive successivo vanno a segno, ma solo con un altro field goal che vale il +8, non riuscendo quindi a chiudere la partita.

Jackson ha l’ovale in mano per il drive che potrebbe valere il pareggio e trova Isaiah Likely per il touchdown che vale il -2. C’è bisogno di una conversione da punti per il pari, ma ancora Andrews è protagonista di in negativo: è libero all’altezza della linea di meta, ma droppa clamorosamente il passaggio del 27-27.

IL TABELLONE DEI PLAYOFFS

-AFC

CHAMPIONSHIP

(1) Kansas City Chiefs vs (2) Buffalo Bills

DIVISIONAL

(1) Kansas City Chiefs b. (4) Houston Texans 23-14

(2) Buffalo Bills b. (3) Baltimore Ravens 27-25

WILD CARD

(1) Kansas City Chiefs bye

(4) Houston Texans b. (5) Los Angeles Chargers 32-12

(3) Baltimore Ravens b. (6) Pittsburgh Steelers 28-14

(2) Buffalo Bills b. (7) Denver Broncos 31-7

-NFC

CHAMPIONSHIP

(2) Philadelphia Eagles vs (6) Washington Commanders

DIVISIONAL

(1) Detroit Lions lost to. (6) Washington Commanders 31-45

(2) Philadelphia Eagles b. (4) Los Angeles Rams 28-22

WILD CARD

(1) Detroit Lions bye

(4) Los Angeles Rams def. (5) Minnesota Vikings 27-9

(3) Tampa Bay Buccaneers lost to. (6) Washington Commanders 20-23

(2) Philadelphia Eagles b. (7)Green Bay Packers 22-10

IL PROGRAMMA DEL DIVISIONAL ROUND

Sabato 18 gennaio

Ore 22:30 – Houston Texans @ Kansas City Chiefs 14-23

Domenica 19 gennaio

Ore 02:00 – Washington Commanders @ Detroit Lions 45-31

21:00 – Los Angeles Rams @ Philadelphia Eagles 22-28

Lunedì 20 gennaio

00:30 – Baltimore Ravens @ Buffalo Bills 25-27

IL PROGRAMMA DEL CHAMPIONSHIP ROUND

Domenica 26 gennaio

Ore 21:00 – Washington Commanders @ Philadelphia Eagles



Lunedì 27 gennaio

Ore 00:30 – Buffalo Bills @ Kansas City Chiefs