Australian Open 2024: Zeppieri illude nei primi due set, Norrie rimonta e si impone al 5°

Termine al secondo turno, dopo quattro belle vittorie tra qualificazioni e main draw, l’Australian Open 2024 di Giulio Zeppieri. Il classe ’01 di Latina per circa un’ora e mezza incanta sulla 1573 Arena, dominando in lungo e in largo Cameron Norrie a suon di vincenti. L’esperto tennista britannico, però, non molla mai la presa e dopo 3h e 29′ di partita riesce a mettere a segno la rimonta vincente, imponendosi con il punteggio di 3-6 6-7(4) 6-2 6-4 6-4. Zeppieri chiude con ben 63 colpi vincenti che dimostrano la qualità del match disputato dall’azzurro, che però si ferma sul più bello. Al terzo turno ci va Norrie, il quale ora sfiderà Casper Ruud per un posto negli ottavi. Per il nostro rappresentante è per il momento rinviato l’appuntamento con la top-100, che però è più vicina dopo questa trasferta australiana.

LA PARTITA – Inizio di pregevole fattura da parte di Zeppieri, che tiene a quindici la battuta nel secondo game ottiene già il break che risulterà essere poi decisivo per le sorti del parziale. Senza mai andare ai vantaggi, l’azzurro tiene ogni turno di servizio del set e chiude a zero per 6-3. Norrie pare in completa balia dell’avversario e lo confessa platealmente anche al suo angolo. Zeppieri parte con un break in apertura di secondo set che riesce a mantenere fino al 5-3. Qui rischia di compromettere tutto, con un primo calo che porta il britannico a conquistare tre games consecutivi e portarsi sul 6-5. Il nostro riesce a rifugiarsi nel tie-break e lo conquista per 7 punti a 4.

Pur avendo alla fine perso il set, quella reazione d’orgoglio da parte di Norrie deve avergli permesso di entrare in partita, perché nel primo gioco del terzo set strappa il servizio all’azzurro e inizia a fare testa di corsa. Sul 4-2 annulla una pericolosa palla break e nel game successivo ottiene un altro break per poi chiudere 6-2. Anche la quarta frazione vede nel primo game un momento fondamentale. Zeppieri riesce ad annullare quattro palle break, ma alla quinta deve capitolare. Perde di nuovo il servizio in apertura e anche in questo caso non riesce a recuperarlo, cedendo il set per 6-4.

Il tennista laziale nel quinto e decisivo parziale riesce a evitare la partenza ad handicap e sul 2-1 è lui ad avere la prima palla break per allungare. Non la concretizza e l’equilibrio prosegue fino al 4-4, quando la maggiore esperienza di Norrie viene fuori con un break nel momento più opportuno. Zeppieri va sotto 15-40, annulla la prima, ma sulla seconda chance mette in rete un dritto da ottima poizione. Norrie va a servire per il match e chiude con un altro 6-4.