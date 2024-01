Il video con gli highlights di Trevisan-Dodin, match valevole per il secondo turno degli Australian Open 2024. Nulla da fare per la tennista toscana, che in poco più di 1h e mezza di gioco deve arrendersi con il punteggio di 6-4 6-4 alla transalpina, la quale conquista meritatamente un posto al terzo round dello Slam Down Under.