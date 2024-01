LIVE – Sinner-Khachanov, ottavi Australian Open 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sinner-Khachanov, incontro valido per gli ottavi di finale degli Australian Open 2024. Il tennista azzurro torna in campo dopo le tre nette vittorie ai danni di van de Zandschulp, de Jong e Baez e va a caccia dei quarti a Melbourne, che mancano dal 2022. Impegno non scontato per Sinner, opposto ad un avversario ostico come il russo Khachanov che lo scorso anno riuscì persino a spingersi in semifinale. A partire favorito sarà comunque l’italiano, che ha vinto 2 dei 3 precedenti, ma servirà una prestazione priva di sbavature e con grande attenzione. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 06:00 italiane (le 16:00 locali). Sinner e Khachanov, infatti, sono pianificati come terzo match della sessione diurna sulla Margaret Court Arena.

