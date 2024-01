LIVE – Supercoppa Napoli-Inter, Inzaghi in conferenza stampa (DIRETTA)

Alle 08:30 di oggi, domenica 21 gennaio Simone Inzaghi interverrà in conferenza stampa per presentare la finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Dopo la bella vittoria contro la Lazio in semifinale, il tecnico nerazzurro sogna un altro successo nel torneo. Sarebbe il quinto, più di tutti, anche di Lippi e Capello, che condividono il primato attuale col piacentino (4). Sportface.it vi offrirà la diretta testuale della conferenza stampa.

