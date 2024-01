Australian Open 2024, si qualificano Cobolli e Zeppieri. Out al turno decisivo Napolitano e Vavassori

Sono due gli azzurri che nella notte italiana sono riusciti a centrare l’obiettivo qualificazione nel primo slam della stagione, ovvero gli Australian Open 2024. Un bilancio che recita 50% di successo per i nostri portacolori nel turno decisivo in quel di Melbourne Park. Le buone notizie arrivano da Flavio Cobolli e Giulio Zeppieri, già alla vigilia decisamente tra i maggiori candidati a superare le forche caudine del tabellone cadetto. Per entrambi si conclude un percorso netto, con zero set ceduti nel corso delle tre partite disputate.

Cobolli, che era rimasto fuori di 1 dal tabellone principale, si è rimboccato le maniche e da testa di serie n°2 del draw, dopo aver battuto Jin e Hassan, ha fatto fuori all’ultimo turno anche l’argentino Rodriguez-Taverna, imponendosi con lo score di 6-4 6-2. Non fortunatissimo nel sorteggio il giovane romano, che nel suo esordio assoluto nel tabellone principale dello slam australiano affronterà un top-20 quale Nicolas Jarry.

Tutto facile anche per Giulio Zeppieri, in quella che si spera possa essere finalmente la stagione dell’approdo in top-100. Il tennista di Latina, n°26 del tabellone, nel turno decisivo ha regolato con il punteggio di 6-3 6-3 lo svizzero Alexander Ritschard, per un totale di dodici games persi in tre partite e un percorso sostanzialmente perfetto. A Zeppieri l’urna ha regalato uno scontro al primo turno del main draw contro il veterano serbo Dusan Lajovic.

Nulla da fare per gli altri due nostri rappresentanti che erano riusciti a spingersi fino a questo punto. Stefano Napolitano ha lottato, ma non è bastato contro lo slovacco Klein che si è imposto per 7-6(2) 7-6(3) all’interno di una partita in cui non c’è stato un singolo break di servizio. Più netta la resa di Andrea Vavassori, il quale si è arreso al talentuoso ma spesso infortunao Mate Valkusz, in grado di imporsi quest’oggi per 6-1 6-4.