Australian Open 2024: programma, orari e ordine di gioco domenica 14 gennaio con Sinner, Arnaldi e Bronzetti

Il programma, l’ordine di gioco e gli orari relativi alla giornata di domenica 14 gennaio degli Australian Open 2024. Tutto pronto per l’inizio del primo slam stagionale, di scena a Melbourne Park. Saranno tre gli italiani che scenderanno in campo in questa storica prima giornata domenicale per il torneo australiano. Jannik Sinner alle 02:00 ora italiana aprirà il programma sulla Rod Laver Arena, e nelle prime ore della notte saranno impegnati (a partire dall’01:00) anche Bronzetti e Arnaldi. Sessione serale per i due vincitori dello scorso anno Djokovic e Sabalenka.

TABELLONE MASCHILE

TABELLONE FEMMINILE

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 16 GENNAIO

ROD LAVER ARENA

Dalle 02:00 – (4) Sinner vs Van De Zandschulp

a seguire – (8) Sakkari vs Hibino

Non prima delle 09:00 – (1) Djokovic vs (Q) Prizmic

a seguire – (Q) Seidel vs (2) Sabalenka

MARGARET COURT ARENA

Dalle 02:00 – (WC) Hontama vs (9) Krejcikova

a seguire – Seyboth Wild vs (5) Rublev

Non prima delle 09:00 – (20) Linette vs (WC) Wozniacki

a seguire – (17) Tiafoe vs Coric

JOHN CAIN ARENA

Dall’01:00 – (32) Fernandez vs (Q) Bejlek

a seguire – (Q) Sweeny vs (22) F. Cerundolo

Non prima delle 06:00 – (12) Fritz vs Diaz Acosta

KIA ARENA

Dall’01:00 – Arnaldi vs (WC) Walton

a seguire – (WC) Cornet vs (Q) Timofeeva

a seguire – (13) Samsonova vs Anisimova

Non prima delle 07:00 – Galan vs (WC) Kubler

1573 ARENA

Dall’01:00 – (28) Tsurenko vs Bronzetti

a seguire – Marozsan vs Cilic

a seguire – Wolf vs (26) Baez

COURT 3

Dall’01:00 – Shevchenko vs Munar

a seguire – Park vs (Q) Snigur

Non prima delle 05:30 – O’Connell vs Garin

COURT 6

Dall’01:00 – Rakhimova vs Bektas

a seguire – Kotov vs Rinderknech

a seguire – Sorribes Tormo vs (Q) Korneeva

COURT 7

Dall’01:00 – Bai vs Avanesyan

a seguire – Parry vs (30) Xin. Wang

a seguire – Halys vs (Q) Harris

COURT 13

Dall’01:00 – Korpatsch vs Burrage

a seguire – Machac vs (LL) Mochizuki

a seguire – Dolehide vs (Q) Jeanjean

COURT 17

Dall’01:00 – Bogdan vs (Q) B. Fruhvirtova

a seguire – (Q) De Jong vs Cachin