Australian Open 2024, Sabalenka e Gauff avanti con agio. Andreeva compie una miracolosa rimonta

Prosegue senza alcun intoppo il cammino di Aryna Sabalenka e Coco Gauff agli Australian Open 2024. Le due teste di serie più importanti della parte bassa di tabellone hanno vita facile nei rispettivi incontri di terzo turno: la campionessa uscente bielorussa ha rifilato un double bagel alla malcapitata ucraina Lesia Tsurenko, imponendosi 6-0 6-0 in 55′ di partita. Molto simile l’andamento del match di Gauff, che ha impiegato 7′ in più per avere la meglio sulla connazionale Parks con lo score di 6-0 6-2.

Dopo il successo ai danni di Ons Jabeur, i riflettori erano tutti puntati su Mirra Andreeva e la 16enne russa ha regalato altre emozioni quest’oggi a Melbourne Park. Arriva la qualificazione agli ottavi al termine di una battaglia in cui è stata a un passo dalla sconfitta contro la francese Diane Parry, in un incontro tra due ex n°1 al mondo juniores. Parry, che aveva vinto per 6-1 il primo set per poi perdere il secondo il medesimo punteggio, si è trovata avanti 5-1 nel terzo e decisivo parziale prima di subire l’incredibile rimonta da parte dell’avversaria, che ha annullato anche un match point verso il successo per 7-6(5).

Continua nel migliore dei modi anche il ritorno di Amanda Anisimova, che dopo essersi una pausa dal tennis durata quasi tutto il 2023, torna e va subito in ottavi in uno Slam. La statunitense ha regolato 7-5 6-4 Paula Badosa. Avanti anche Marta Kostyuk, che si impone 2-6 6-4 6-4 sulla russa Avanesyan, mentre Magdalena Frech ha la meglio per 4-6 7-5 6-4 su Zakharova.