NBA, Anthony Edwards si mette in proprio: assist al tabellone e schiacciata (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 23

Anthony Edwards non è solo uno dei giocatori più talentuosi della NBA attuale, ma anche uno di quelli pronti a regalare spettacolo ogni notte. Nel successo in rimonta dei Minnesota Timberwolves ai danni dei Memphis Grizzlies una scossa alla sua squadra l’ha data proprio la guardia, con una schiacciata che ha fatto balzare dai propri posti ogni spettatore (e anche i compagni…) del Target Center. Edwards, non vedendo altre soluzioni, si alza la palla al tabellone e va a schiacciare.