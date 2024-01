Tour Down Under 2024, risultati e classifica quarta tappa: altra volata vincente per Welsford

Ancora Sam Welsford. Il corridore australiano della Bora – Hansgrohe fa 3/4 e vince anche la quarta tappa del Tour Down Under 2024. Una volata dopo i 136 km da Murray Bridge a Port Elliot che ha visto l’atleta di casa avere la meglio in volata ai danni di Biniam Girmay e Lars Boven. Non cambia nulla in classifica generale, quantomeno per quanto concerne la maglia di leader che resta sulle spalle di Del Toro.

CLASSIFICA QUARTA TAPPA

1. Welsford S. Bora-Hansgrohe 2:59:50

2. Girmay B. Intermarche-Circus-Wanty +0:00

3. Boven L. Alpecin-Deceuninck +0:00

4. Fretin M. Cofidis +0:00

5. Pithie L. Groupama-FDJ +0:00

6. Serrano G. Movistar Team +0:00

7. Kanter M. Astana Qazaqstan Team +0:00

8. Huby A. Soudal Quick-Step +0:00

9. Bauhaus P. Bahrain-Victorious +0:00

10. Clarke S. Israel-Premier Tech +0:00