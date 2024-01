Australian Open 2024, reazione Sonego: rimonta Evans e attende al secondo turno Alcaraz

Lorenzo Sonego mette la ciliegina sulla torta ad una giornata da incorniciare per il tennis azzurro e raggiunge il secondo turno dell’Australian Open 2024. Grande vittoria del torinese contro un avversario ostico come Dan Evans, che sembrava ad un passo dal vantaggio di 2 set a 0 e invece ha dovuto fare i conti con la rimonta di Lorenzo, il quale si esalta nella rimonta ed ha ribaltato il match. 4-6 7-6 6-2 7-6 il punteggio finale, con Sonego che ha avuto la meglio dopo tre ore e 43 minuti di gioco. Al prossimo turno, l’azzurro se la vedrà molto probabilmente contro Carlos Alcaraz.

CRONACA – Inizio di match complicato per Sonego, che ha subito il break in apertura e non è riuscito a creare alcun grattacapo ad Evans sui suoi turni di battuta. Anzi, è stato lo stesso Lorenzo a dover salvare due set point nel nono gioco, capitolando comunque poco dopo per 6-4. Il copione non è cambiato nella seconda frazione, ma se l’azzurro ha faticato in risposta, allo stesso tempo è stato molto solido al servizio, arrivando al tie-break senza concedere palle break (né portare alcun game ai vantaggi). Purtroppo le cose si sono messe male nuovamente per Sonego, scivolato sotto 4-0. Una delle caratteristiche dell’allievo di Gipo Arbino è però proprio la grinta e, nonostante la situazione di difficoltà non si è arreso, riuscendo a rimontare e imporsi per 10 punti a 8 (dopo aver salvato un set point).

Un colpo durissimo per il britannico, che infatti non è sceso in campo nella terza frazione, dove si è disunito ed ha subito un pesante 6-2. Il match è tornato ad infiammarsi nel quarto set, dove i due giocatori hanno assaporato il break in apertura per poi arrivare in equilibrio sul 4-4. Si è quindi consumato uno psicodramma per l’azzurro in un lunghissimo nono gioco, con ben 7 palle break mancate (tra miracoli di Evans ed errori imperdonabili). Poco male per Lorenzo, che ha tenuto agevolmente i suoi turni di servizio ed ha raggiunto al tie-break un esausto Evans. Qui, Sonego è scappato sul 5-0 ma ha assistito alla rimonta del suo avversario, capace di rimontare fino al 5-4. Un passante di dritto finito in corridoio ha tuttavia spento definitivamente le speranze di Dan, che ha poi ceduto per 7-4.