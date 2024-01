Golf: grande sfida a Dubai, presenti McIlroy, Molinari e Fleetwood

Dal 18 al 21 gennaio scatterà negli Emirati Arabi Uniti l’Hero Dubai Desert Classic, uno dei tornei più attesi del DP World Tour 2024 e primo dei cinque eventi stagionali delle Rolex Series. A difendere il titolo, e a inseguire il record di quattro successi nella competizione, sarà Rory McIlroy. Il numero 2 mondiale, dopo aver perso sull’ultima buca il Dubai Invitational contro Tommy Fleetwood, è il grande favorito della vigilia. Lo stesso Fleetwood, insieme al connazionale Tyrrell Hatton e al danese Nicolai Hojgaard, saranno tra i principali avversari da battere. Spazio anche per due big a stelle e strisce come Brian Harman, vincitore del The Open 2023, e Cameron Young, rispettivamente terzo e secondo nel 2022 al PGA Championship e al The Open. Per quanto riguarda gli azzurri invece, occasione importante per Francesco Molinari, reduce dal quinto posto nel Dubai Invitational. Con lui ci saranno anche il fratello Edoardo, Guido Migliozzi, Matteo Manassero, Lorenzo Scalise e Andrea Pavan.

Il primato di affermazioni nell’evento è condiviso da McIlroy e dal sudafricano Ernie Els, con 3 vittorie ciascuno. Per quanto riguarda gli outsider, inseguiranno l’impresa anche il polacco Adrian Meronk, il danese Rasmus Hojgaard, i tedeschi Yannik Paul e Marcel Siem, l’inglese Dan Bradbury, il neozelandese Ryan Fox, il cileno Joaquin Niemann, il sudafricano Thriston Lawrence, e l’australiano Adam Scott. Proprio quest’ultimo, giocherà i primi due giri con McIlroy e Nicolai Hojgaard. Tra i partecipanti anche l’inglese Luke Donald, capitano del team Europe alla Ryder Cup italiana confermato poi per la sfida agli Usa nel 2025 a Bethpage.