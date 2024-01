Australian Open 2024, Noskova fa fuori la n°1 al mondo Swiatek. Azarenka elimina Ostapenko, ok Zheng

Linda Noskova firma l’impresa degli Australian Open 2024 ed elimina Iga Swiatek al terzo turno. Lo si diceva alla vigilia, l’urna non era stata favorevole alla prima giocatrice del seeding. Kenin, Collins e Noskova potenzialmente nei tre turni erano un pericolo e così è stato. La polacca si è salvata per il rotto della cuffia al secondo round, ma oggi la rimonta non è riuscita. La giovane e talentuosa ceca ha avuto la meglio per 3-6 6-3 6-4, conquistando così gli ottavi dove attende una tra Svitolina e Golubic. Ancora una volta lo Slam Down Under rappresenta un tabù per la numero uno del mondo, con la semifinale del 2022 che ad oggi rappresenta il suo miglior risultato a Melbourne.

L’altro ottavo di finale del primo quarto di tabellone vedrà di fronte Victoria Azarenka e una rinata Dayana Yastremska. La bielorussa si conferma di casa a Melbourne, dove ha fatto doppietta nel 2012/2013 prima di tornare in semifinale la scorsa edizione dopo un digiuno di dieci anni, eliminando dal torneo la n°11 Jelena Ostapenko con il punteggio di 6-1 7-5. L’ucraina, rientrata da poco nelle 100 dopo un lungo periodo di crisi, dimostra che il talento non le è mai mancato e fa fuori una delle sorpese di questo inizio di stagione, ovvero Emma Navarro, imponendosi per 6-2 2-6 6-1.

Vince anche Anna Kalinskaya, al suo miglior risultato in carriera. La russa batte Sloane Stephens 6-7(8) 6-1 6-4 e sarà la sfidante di Jasmine Paolini in quella che è una ghiotta chance per l’azzurra di raggiungere i primi quarti di finale. La favorita di questo secondo quarto resta Qinwen Zheng, in grado di salvarsi al fotofinish quest’oggi nel derby contro Yafan Wang, riuscendo a trovare l’allungo decisivo soltanto nel tie-break finale verso il 6-4 2-6 7-6(8). Per lei negli ottavi Oceane Dodin, uscita vincitrice da un altro derby – quello francese – contro Clare Burel per 6-2 6-4.