La miglior formazione di sempre secondo l’intelligenza artificiale: Maldini con Messi e Ronaldo

4-4-2 ha chiesto all’intelligenza artificiale, in questo caso Chat-GPT, di stilare la formazione migliore di sempre nel calcio, vale a dire l’11 tipo da poter schierare, anche se probabilmente soltanto Bielsa potrebbe pensare di mandare in campo uno schieramento così poco equilibrato. C’è un italiano, si tratta di Paolo Maldini, in difesa insieme a Cafu, Beckenbauer e Roberto Carlos, con in porta la leggenda Yashin, Cruijff in cabina di regia, Zidane, Cristiano Ronaldo, Messi e Maradona a ispirare Pelé. Ma sono tanti i campioni che inevitabilmente restano fuori.