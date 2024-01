Gigante femminile Jasna 2024, start list seconda manche: tre azzurre al via

La start list della seconda manche dello slalom gigante femminile di Jasna 2024, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino.

L’ultima a partire sarà la svedese Sara Hector, che ha letteralmente dominato la prima manche distribuendo distacchi colossali a tutte. Dietro di lei con 1.00 di ritardo la leader della classifica generale Mikaela Shiffrin, mentre la neozelandese Alice Robinson è terza con 1.05. Per quanto riguarda l’Italia, nella seconda manche ci saranno Lara Della Mea, Asja Zenere e Elisa Platino. Appuntamento alle ore 13.00 per la seconda manche. Di seguito, l’ordine di partenza ed i relativi distacchi degli atleti per la seconda manche.

