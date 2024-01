Australian Open 2024: Errani-Paolini agli ottavi nel doppio

Continua il percorso in doppio femminile di Sara Errani e Jasmine Paolini all’Australian Open 2024. Le azzurre hanno sconfitto per 6-1 7-5 la coppia formata dalla giapponese Shuko Aoyama e dala serba Aleksandra Krunic, guadagnandosi così un posto agli ottavi. Paolini ha così eguagliato il suo miglior risultato in uno Slam in doppio, il terzo turno raggiunto qui nel 2021, in coppia con la spagnola Alona Bolsova. Errani invece a Melbourne ha trionfato nel 2013 e 2014 con Roberta Vinci: la romagnola e la tarantina sono arrivate in vetta al ranking di specialità ed hanno completato il Career Grand Slam. Ora il livello della sfida si alza. Di fronte, infatti, ci saranno la taiwanese Hsieh Su-wei e la belga Elise Mertens, teste di serie numero 2 del torneo, che insieme hanno nel palmares ben 9 slam in doppio.