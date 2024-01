Snowboard, trionfo Italia nel parallelo di Pamporovo: Bagozza vince la finale azzurra, Coratti secondo

E’ ancora Italia da sogno nello slalom parallelo della tappa di Coppa del Mondo di snowboard in corso di svolgimento a Pamporovo, in Bulgaria. Daniele Bagozza ha vinto infatti la finale tutta azzurra del primo dei due PSL bulgari, battendo per 62 centesimi Edwin Coratti. Il ventottenne gardenese di Ortisei ha vinto per la seconda volta in stagione in slalom dopo Davos, la quarta in carriera e sempre nella stessa specialità, mentre per l’altro italiano c’è l’ottavo podio in carriera in slalom, diciannovesimo invece se nel computo inseriamo anche il gigante. Coratti ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualificazioni, poi ha battuto il canadese Gaudet negli ottavi e lo sloveno Kosir nel quarti, in semifinale ha usufruito della caduta del padrone di casa bulgaro Yankov. Bagozza ha invece avuto la meglio dei due austriaci Payer e Prommegger tra ottavi e quarti e poi in semifinale ha preceduto il sudcoreano Lee. Si è fermato ai quarti Aaron March, ottavo complessivo, lo precede Ronald Fischnaller, settimo e caduto, è nono invece Maurizio Bormolini, fuori già agli ottavi.

Raggiante Bagozza: “È stato un giorno speciale, le condizioni non erano facili con questa nevicata. Sono entusiasta di questa seconda vittoria. La finale tutta italiana con Edwin è stata davvero divertente: stiamo facendo un inverno spaziale”. In campo femminile, Lucia Dalmasso si è fermata ai quarti di finale chiudendo al quinto posto, decima invece Jasmin Coratti, che è uscita di scena agli ottavi.