Biathlon, staffetta singola mista Anterselva 2024: trionfo Germania, Italia quarta in rimonta

I risultati e la classifica della staffetta singola mista di Anterselva, valevole per la Coppa del Mondo 2023/2024 di biathlon. La terza giornata di gare sulle nevi italiane si è aperta con la gara a coppie, vinta dalla Germania di Vanessa Voigt e Justus Strelow. Il duo teutonico ha costruito il successo al poligono, con un solo errore in otto serie arrivato proprio all’ultimo poligono con Strelow che ha potuto gestire senza problemi. Per la Germania si tratta della prima vittoria in quello che è il format di gara più recente del biathlon. Sul podio anche la Norvegia di Tandrevold e Christiansen, costretta ad abdicare per qualche errore di troppo dell’esperta norvegese nella seconda serie in piedi. Terzo posto per l’Austria del 41enne Simon Eder e di Lisa Theresa Hauser, a loro volta molto abili a interpretare il poligono della Sudtirol Arena.

Quarto posto in rimonta per l’Italia, partita subito a handicap nel primo poligono con il giro di penalità di Rebecca Passler. Ventitreesima dopo la prima serie, la coppia azzurra ha saputo rialzare la china giro dopo giro trovando poi buone percentuali nella seconda parte di gara. Impressionante soprattutto Lukas Hofer, che nel finale ha fatto valere la sua esperienza riuscendo ad approfittare anche del “solito” harakiri di Emilien Jacquelin. La Francia infatti ha chiuso in settima posizione, con qualche errore di troppo anche da parte di Julia Simon. Attesa adesso per la staffetta mista tradizionale, con l’Italia che punta senza mezzi termini al podio.

I risultati della staffetta singola mista