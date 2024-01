Australian Open 2024: Djokovic rischia grosso ma batte Popyrin in quattro set, avanti Tsitsipas e Rublev

Novak Djokovic risponde presente, seppur soffrendo contro il sempre insidioso Alexei Popyrin, e avanza al terzo turno degli Australian Open 2024 vincendo in quattro set col punteggio di 6-3 4-6 7-6(4) 6-3 in tre ore e dodici minuti di gioco. Dopo aver vinto in modo abbastanza agevole il primo set, Nole prova a mettere il pilota automatico nel secondo, ma finisce sotto di un break e quando si ritrova con le spalle al muro riesce a salvarsi riportando tutto in parità, ma incredibilmente perde di nuovo il servizio e l’australiano si prende il secondo set. Il terzo set è ricco di pathos e ancora una volta il serbo rischia grossissimo nel decimo game, in cui annulla quattro palle break che sono anche set point per Popyrin e poi passa al tie-break per 7-4, quindi nel quarto set a quel punto il più giovane sfidante è decisamente provato a livello psicologico dalla grande chance smarrita e alla lunga cede al numero uno al mondo, che sfiderà così l’argentino Etcheverry fra due giorni.

Rischia molto anche lui, ma alla fine Stefanos Tsitsipas viene a capo di Jordan Thompson sulla Margaret Court Arena nella sessione serale. Il greco, in un match che ha superato le 3 ore e mezza di gioco, si è imposto con il punteggio di 4-6 7-6(6) 6-2 7-6(2), non prima di essersi trovato più volte a un solo punto dal dover affrontare un quinto e decisivo set per approdare al terzo turno. Il tennista di Atene è andato infatti avanti 5-3 nella quarta frazione, ma dopo non aver sfruttato due match point consecutivi si è fatto strappare il servizio dall’australiano, rimettendolo in partita. Il mezzo disastro stava per divenire totale quando sul 5-6 è andato alla battuta e si è visto costretto ad annullare ben 4 set point al padrone di casa prima di aggiudicarsi un game caratterizato da 20 punti totali per andare al tie-break. Qui poi è uscito fuori il greco, il quale ha chiuso per 7 punti a 4.

Dopo aver sofferto cinque set all’esordio, quest’oggi tutto è filato via liscio per Andrey Rublev, che con un triplice 6-4 ha regolato la statunitense Chris Eubanks. Con lo stesso punteggio ha vinto anche il suo prossimo avversario, ovvero Sebastian Korda. Il figlio d’arte ha avuto la meglio sul francese Halys. Sempre restando in tema USA, vincono anche Ben Shelton in quattro set su O’Connell e Taylor Fritz che domina il lucky loser Hugo Gaston per 6-0 6-3 6-1, mentre va a fuori – neanche troppo a sorpresa – Frances Tiafoe. La diciassettesima testa di serie del tabellone cede con lo score di 6-4 6-4 7-6(5) al talento ceco di Tomas Machac. E a proposito di tennisti piacevoli da ammirare sul campo, il magiaro Marozsan – autore della clamorosa vittoria su Alcaraz lo scorso anno al Foro Italico – dopo aver eliminato Cilic fa fuori anche Francisco Cerundolo in tre set secchi.