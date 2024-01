Chukwueze dal ritiro della Nigeria: “Non vado via dal Milan, devo ancora dimostrare le mie qualità”

L’esterno del Milan Chukwueze ha parlato, dal ritiro della Nigeria in Coppa d’Africa in Costa d’Avorio, di un’ipotetica sua cessione nel mercato di gennaio: “Non voglio andare via. Ho bisogno di mettermi alla prova e di dimostrare le mie qualità. Lasciare il Milan sarebbe uno scarico di responsabilità. Il Milan è un grande club, se non avessi voluto giocarci non avrei mai firmato”.