Esonero Mourinho, Fiorello scherza: “Col traffico di Roma resterà altri tre mesi”

“Mourinho ha già lasciato Trigoria, ma rimarrà a Roma per altri tre mesi, perché, con il traffico che c’è, si sa come funziona”. A dirlo è il comico (e tifoso interista) Fiorello nel corso della sua trasmissione “Viva Rai 2”, ironizzando sull’esonero dello Special One e soprattutto sui problemi di traffico che a causa dei cantieri sta investendo la Capitale. L’allenatore portoghese è stato esonerato alla sua terza stagione in giallorosso, dopo aver conquistato la Conference League al primo anno e aver sfiorato l’Europa League nella seconda annata.