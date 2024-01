Australian Open 2024, Arnaldi capitola al cospetto di un impeccabile De Minaur

Si interrompe bruscamente il cammino di Matteo Arnaldi agli Australian Open 2024. Al termine di poco più di due ore di partita il tennista sanremese saluta Melbourne Park dopo essere stato sconfitto con il punteggio di 6-3 6-0 6-3 dal n°10 del mondo Alex De Minaur. Alla vigilia ci si attendeva più equilibrio, dall’alto dei progressi effettuati dall’allievo di coach Petrone nel corso degli ultimi 12 mesi, invece il neo top-10 australiano ha vinto tutti i punti più importanti di un incontro in cui l’azzurro ha avuto le sue chances, non riuscendole però a sfruttare nella quasi totalità dei casi. Una sconfitta che probabilmente brucierà un po’ nell’animo di un Arnaldi abituato sempre a combattere, ma che rappresenta un’altra esperienza da inserire nel bagaglio.

LA PARTITA – Difficoltà al servizio per entrambi nei primi games: Arnaldi annulla una palla break nel suo primo turno di battuta, De Minaur fa lo stesso pochi minuti più tardi. Poi, sull’1-1 arriva alla terza occasione utile il break dell’australiano che sul 5-3 annulla una palla del controbreak e poi chiude per 6-3 strappando nuovamente il servizio all’azzurro.

Matteo si pota sul 15-40 e ha due occasioni in apertura di secondo parziale, ma anche in questo caso non riesce a concretizzarle. Viene punito con un break nel gioco successivo e a questo punto il n°3 d’Italia accusa il colpo e finisce per cedere un po’ a livello mentale. De Minaur apre un parziale che diventa addirittura di 11 games a 0 dal 4-3 del primo set al 6-3 6-0 3-0.

Finalmente una reazione d’orgoglio da parte di Arnaldi arriva e nel quinto gioco del terzo set riesce per la prima volta a togliere la battuta all’avversario. Impatta sul 3-3 nel game successivo, ma dal 4-3 De Minaur mette a segno un nuovo allungo, questa volta decisivo, verso il 6-3 finale.