Australian Open 2024: programma, orari e ordine di gioco giovedì 18 gennaio con Sonego-Alcaraz

Il programma, l’ordine di gioco e gli orari relativi alla giornata di giovedì 18 gennaio degli Australian Open 2024. Tutto pronto per la quinta giornata dell’Happy Slam in cui si concludono gli incontri di secondo turno. Per Lorenzo Sonego c’è la Rod Laver Arena ma soprattutto Carlos Alcaraz dall’altra parte della rete nel pieno della nottata italiana. Giulio Zeppieri affronta Cameron Norrie, mentre sono tre le azzurre ancora in corsa: si parte con Paolini e Trevisan, poi all’alba sarà il turno della Cocciaretto.

TABELLONE MASCHILE

TABELLONE FEMMINILE

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 18 GENNAIO

ROD LAVER ARENA

Dalle 02:00 – (1) Swiatek vs Collins

a seguire – (2) Alcaraz vs Sonego

Non prima delle 09:00 – (3) Rybakina vs Blinkova

a seguire – Ruusuvuori vs (3) Medvedev

MARGARET COURT ARENA

Dalle 02:00 – Purcell vs (11) Ruud

a seguire – Burel vs (5) Pegula

Non prima delle 09:00 – (8) Rune vs (WC) Cazaux

a seguire – Tauson vs (18) Azarenka

JOHN CAIN ARENA

Dall’01:00 – (6) Zverev vs (Q) Klein

a seguire – Stephens vs (14) Kasatkina

Non prima delle 06:00 – (13) Dimitrov vs Kokkinakis

Non prima delle 09:00 – (11) Ostapenko vs Tomljanovic

KIA ARENA

Dall’01:00 – (WC) Kessler vs Noskova

a seguire – (14) Paul vs Draper

a seguire – (27) Navarro vs Cocciaretto

a seguire – (Q) Mensik vs (9) Hurkacz

1573 ARENA

Dall’01:00 – (19) Norrie vs (Q) Zeppieri

a seguire – (12) Zheng vs Boulter

Non prima elle 04:30 – Raducanu v Wang

a seguire – (27) Auger Aliassime vs (Q) Grenier

COURT 3

Dall’01:00 –Michelsen vs (32) Lehecka

a seguire – Borges vs (23) Davidovich Fokina

a seguire – (19) Svitolina vs Tomova

COURT 6

Non prima delle 03:00 – (26) Paolini vs Maria

a seguire – Fils vs (28) Griekspoor

COURT 7

Non prima delle 03:00 – Kecmanovic vs (24) Struff

a seguire – Siniakova vs Golubic

COURT 8

Non prima delle 03:30 – (21) Humbert vs Zhag

a seguire – Gracheva vs (Q) Yastremska

COURT 13

Dall’01:00 – Rus vs Kalinskaya

a seguire – Dodin vs Trevisan

a seguire – (Q) Nagal vs (WC) Shang