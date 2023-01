Wta Hobart, Cocciaretto vola in semifinale: cancella due match point e batte Pera

Una battaglia di 2 ore e 50 e un’altra prestazione importante. Elisabetta Cocciaretto si qualifica per le semifinali del WTA 250 di Hobart, grazie alla vittoria in rimonta per 5-7 7-6(8) 6-4 contro la statunitense Bernarda Pera, n.44 del ranking, che ha avuto due match point per chiudere il discorso nel secondo set. Ma la 21enne di Fermo si è confermata lucida e dopo la vittoria nel derby tricolore contro Paolini, l’azzurra si prende il pass per il penultimo atto, dove sfiderà Sofia Kenin.

Si tratta della prima vittoria di Cocciaretto contro Pera. Negli ultimi due precedenti infatti la sesta favorita del seeding si era imposta in due set tra San Diego e Budapest. Anche oggi il copione della partita sembrava sorriderle in un certo momento, anche se è l’italiana a partire forte. Cocciaretto strappa il servizio in apertura dopo nove chance, ma subisce il controbreak. Altro scambio di break tra il sesto e il settimo gioco. Sul 5-5 è Pera a forzare il set. Cocciaretto perde a zero la battuta e ha cinque chance per pareggiare il conto, ma la rivale riesce a chiudere sul 7-5 dopo un’ora di gioco.

Nel primo gioco del secondo set arriva il break immediato di Pera, ma l’americana – imprecisa con sette doppi falli in tutto il match – restituisce il favore nel sesto game. Si va al tie break e Pera costruisce due match point. Cocciaretto sale di livello, annulla le due occasioni per l’avversaria e vince il braccio di ferro sul 10-8. Il set decisivo è una battaglia di nervi. Cocciaretto spreca tre palle break per lo strappo in apertura, ma è lucida nello strappare il servizio al nono gioco e a chiudere la contesa al secondo match point a disposizione. Per la marchigiana è la seconda semifinale di un torneo WTA: ci era già riuscita a Guadalajara 2021.