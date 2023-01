Australian Open 2023, qualificazioni maschili: Bellucci al main draw, Darderi e Arnaldi eliminati

di Mattia Zucchiatti 6

Mattia Bellucci avanza al tabellone principale degli Australian Open. L’azzurro si è imposto in due set 6-4 6-1 contro l’altro italiano Luciano Darderi in un’ora e sedici di gioco. Il 21enne di Busto Arsizio concede solamente due palle break in tutta la contesa e fa registrare il 76% di punti vinti con la prima di servizio, concedendosi anche 8 ace. Bellucci strappa subito il servizio in apertura e ha due chance per il set point sul 5-2. Darderi le cancella e trova il break, ma sul 5-4 arriva un altro scossone al match del rivale che chiude il primo periodo dopo 47 minuti. Ne ha impiegati meno per chiudere i discorsi in un secondo set senza storia. Bellucci si issa sul 5-0 e chiude sul 6-1 al secondo match point a disposizione. Per lui sarà la prima partecipazione al main draw di uno slam.

Si ferma al turno decisivo anche il sogno di Matteo Arnaldi, sconfitto in due set dal padrone di casa Max Purcell per 6-4 6-3. Nell’ottavo gioco l’azzurro spreca quattro chance per il break e perde la battuta nel game successivo. Anche il secondo set è ricco di rimpianti. Purcell vola sul 4-0, ma l’italiano trova la forza di accorciare le distanze e di costruirsi due chance per pareggiare il conto. Purcell si salva e chiude dopo un’ora e quindici.