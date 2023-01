Australian Open 2023, arrivano due forfait importanti: Badosa e Tomljanovic non ci saranno

Paula Badosa e Ajla Tomljanovic non saranno al via degli Australian Open 2023. A meno di 48 ore dall’inizio dei match di singolare del tabellone principale sono arrivati due forfait di primo piano per lo slam di Melbourne, che perde delle attese protagoniste. La tennista spagnola ha accusato un problema ai muscoli adduttori ad Adelaide che si è dimostrato non di poco conto. E dopo il ritiro in semifinale nel torneo sopracitato sarà costretta a saltare anche lo slam.

L'australiana invece deve ancora fare il suo esordio stagionale a causa di un infortunio al ginocchio, che nel corso di queste settimane l'aveva costretta a cancellarsi prima dalla United Cup e successivamente dal torneo di Adelaide. Per Ajla, purtroppo, non sarà possibile neanche giocare a Melbourne Park. Entrano come lucky losers la brasiliana Pigossi e la francese Jeanjean.