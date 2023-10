Atp Vienna 2023, troppo Sinner per Sonego: il n°4 del mondo vince in due set e accede ai quarti

Jannik Sinner si conferma una volta di più imbattibile nei derby e nell’ATP 500 di Vienna sconfigge in due set Lorenzo Sonego. Al secondo turno del torneo austriaco arriva il quarto successo su altrettanti incontri tra i due azzurri in questa stagione e per la terza volta su quattro senza cedere alcun parziale verso il 6-2 6-4 finale. Un Sinner che fornisce, come già accaduto all’esordio contro Shelton, delle ottime sensazioni. Molto solido alla battuta, sempre in controllo dello scambio come sa fare. Il suo compagno di Davis ce l’ha messa tutta, soprattutto nel secondo parziale, ma troppa era la differenza di cilindrata in favore del n°4 del mondo che ora attende il vincente di Monfils/Tiafoe nei quarti di finale.

PRIMO SET – Sonego apre il match tenendo il servizio a zero, ma sarà anche l’unico game del set in cui tutto fila via liscio per il tennista torinese. Sinner, dopo aver tenuto anche lui il primo turno di battuta senza perdere alcun punto, conquista due palle break nel terzo game e dopo aver condotto magistralmente lo scambio sin dalla risposta riesce a strappare il turno all’avversario grazie a una comoda volée che lo porta sul 2-1. L’altoatesino è in pieno controllo della partita, con Lorenzo che non riesce semplicemente a tenere il ritmo dello scambio. L’allievo di Gipo Arbino in qualche modo riesce a salvarsi sull’1-3 annullando due palle del doppio break, ma l’appuntamento è solo rimandato di qualche minuto. Sul 4-2 Jannik riesce a piazzare un’ulteriore zampata per poi chiudere 6-2.

SECONDO SET – L’inizio di secondo parziale è abbastanza equilibrato, con Sonego che prova a variare un po’ di più nel tentativo di creare qualche problema al n°4 del mondo. E sul 3-2 è proprio Lorenzo ad avere una chance enorme di portarsi avanti in un game in cui Sinner fa diversi errori, tra cui un mezzo disastro a rete. Jannik però ne esce bene anche in questo caso e trova il 3-3. Come spesso accade in queste circostanze, la svolta arriva subito dopo: Sonego offre a sua volta due palle break, le annulla spingendo a tutta, ma alla terza occasione deve arrendersi. Sinner non concede più nulla al servizio e con un 6-4 mette fine al match.