Eurolega 2023/2024: l’Olimpia Milano cade a Berlino per 85-82

L’Olimpia Basket cade a Berlino per 85-82. L’Alba Berlino conquista la prima vittoria in Eurolega su rimonta, dopo essere rimasta sotto per gran parte della partita. A meno di dieci minuti dal finale, il punteggio vedeva Milano in vantaggio di dodici punti, ma i tedeschi non si sono arresi e in poco tempo hanno trovato prima il pareggio e poi, negli ultimi secondi, il sorpasso.

I primi momenti della partita vedono l’Olimpia Milano in difficoltà davanti alla velocità degli attacchi berlinesi. L’Alba Berlino sembra infatti avere una marcia in più e dopo pochi minuti il punteggio è di 10-3. L’Olimpia però non si lascia sopraffare dall’intensità dei tedeschi e durante la seconda parte del primo quarto trova il pareggio, seguito dal sorpasso. Dopo dieci minuti di gioco, il tabellone vede gli italiani in vantaggio per 12-28. Il secondo quarto si apre con l’Olimpia Milano in grado di costruire una serie di attacchi che schiacciano per qualche minuto la squadra di casa. I milanesi dimostrano più velocità e la difesa tedesca sembra non riuscire a mantenere il ritmo. Negli ultimi minuti di gioco però Milano perde continuità e l’Alba si ritrova, mettendo in scena una rapida rimonta. Al momento dell’intervallo, il punteggio è di 35-37. Tornati in camp, i cestisti dell’Olimpia riescono a gestire il vantaggio grazie alle grandiose prestazioni di Shields e Mirotic, ma non trova l’opportunità per prendere il largo e l’Alba rimane pericolosa. I tedeschi impensieriscono solo sul finale gli italiani, ma con un punteggio di 57-61, si prospettano degli ultimi minuti di gioco intensi. L’ultimo quarto non delude e regala un finale in volata. L’Olimpia trova un ampio vantaggio, fino a toccare il +12, ma l’Alba non si arrende e a meno di due minuti di gioco, il punteggio è di 78-82. A un minuto dal fischio finale, il tabellone segna 82-82 e poi, negli ultimi secondi, i tedeschi conquistano il vantaggio in 85-82. Non c’è più tempo per l’Olimpia di rimontare e la partita finisce così, con la prima vittoria in Eurolega dei berlinesi. In contemporanea va in scena anche Partizan-Stella Rossa, terminata con la vittoria sudata dei padroni di casa, che superano gli avversari di soli due punti, con la gara che si chiude sull’88-86.