Fiorentina, Beltran: “Serata perfetta, dedico la doppietta al mio club”

Lucas Beltran ha parlato al termine della sfida valida per la Conference League fra Fiorentina e Cukaricki in cui lui è stato autore di una doppietta. “E’ stata una serata perfetta, aspettavo da tanto tempo una gara simile e voglio dedicare questa doppietta al mio club. Volevamo questo successo dopo la sconfitta contro l’Empoli, ci serviva una partita come questa”

Poi ha proseguito: “Il secondo è stato un bellissimo gol, ci ho provato, e sono contento di esserci riuscito. Io e Nzola insieme? Noi giochiamo dove vuole l’allenatore, ma mi piacerebbe. La passione della gente la sento da sempre, mi hanno accolto benissimo fin dal primo giorno, sono contento di essere qui a Firenze. Qui ho avuto difficoltà fino ad adesso per la bravura dei difensori italiani ma mi sento che sto crescendo”.