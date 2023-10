Atp Vienna 2023, Daniil Medvedev in finale: Tsitsipas battuto in due set

Daniil Medvedev è il primo finalista del torneo Atp 500 di Vienna 2023. Il russo, numero uno del seeding austriaco, ha battuto Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-4 7-6(6) al termine di un match durato un’ora e 45 minuti. Adesso servirà attendere la seconda semifinale tra Jannik Sinner e Andrey Rublev per conoscere il nome dell’altro finalista. Una semifinale comunque importante per Tsitsipas, che in questa settimana incamera punti importanti nella corsa a un posto nelle Atp Finals di Torino a cui gli altri tre semifinalisti sono già qualificati.

La partita si è sviluppata nel segno del grande equilibrio, con Medvedev che è stato il primo a vivere un momento di difficoltà. Molto bravo però il russo ad annullare tre palle break nel quarto gioco, con Tsitsipas che può recriminare per un errore forse evitabile. Il greco paga dazio nel settimo game, quando cede il servizio alla seconda palla break aprendo la strada all’avversario che chiude senza tremare sul 6-4. Un set importante, visto l’eloquente bottino di 54 vittorie e una sconfitta di Medvedev nella stagione 2023 dopo aver vinto il primo parziale. Nel secondo set è Tsitsipas l’unico a concedere qualcosa, ma il numero 7 del mondo riesce ad annullare due palle break nel settimo game e una nell’undicesimo. Si va così al tiebreak, dove Medvedev allunga sul 5-3 per poi venire rimontanto sul 5-5. Tsitsipas salva il primo match point, ma alla seconda occasione cede servizio e match.