Serie B 2023/2024: la Sampdoria cade nel finale col Sudtirol, Pirlo perde ancora

Va in archivio la partita tra Sudtirol e Sampdoria, valida per l’undicesima giornata di Serie B 2023/2024. La sfida si è conclusa a favore dei padroni di casa sul risultato di 3-1. La squadra di Pirlo però può dirsi amareggiata per come è arrivato questo risultato.

Primo tempo molto carente a livello di emozioni. Tanto attendismo da parte dei padroni di casa e altrettanto giro palla dei blucerchiati, senza però mai creare grandi occasioni. Al 4′ un tacco di Esposito serve Verre, che tira da lontano ma il pallone termina alto. 13′: Borini raccoglie il pallone sulla trequarti e conclude dai venti metri, para Poluzzi. Al 21′ arriva la soluzione potente di Kasami da fuori area, Vinetot ci mette la testa deviando in corner.

Nel secondo tempo la partita si ravviva decisamente. Al 53′ arriva il gol della Sampdoria! Facundo Gonzales, giovane di proprietà della Juventus, stacca più in alto di tutti e di testa la manda in rete, 1-0. Al 77′ arriva la risposta del Sudtirol! Stop di petto spalle alla porta, girata e tiro di Odogwu, che prima colpisce la traversa e poi entra in porta, 1-1. Nel recupero succede di tutto. Ad un minuto dallo scadere, al 93′, Ghilardi in area effettua un intervento ai danni di Merkaj. Per l’arbitro è calcio di rigore per i padroni di casa. I blucerchiati protestano animatamente poichè il difensore colpisce la palla e tocca l’avversario solamente con le mani, senza però spingerlo a terra. Il VAR però conferma la decisione e quindi è rigore. Dal dischetto va Casiraghi che fredda Stankovic per il gol del 2-1. La partita si allunga per i controlli, le proteste e i festeggiamenti. Al 99′ c’è spazio anche per il terzo: Pecorino viene servito su contropiede e a tu per tu con il portiere segna e chiude il match, 3-1.