Atp Tokyo 2023, chance sprecata da Fritz in ottica Atp Finals: ora Paul e De Minaur possono approfittarne

Quella per gli ultimi posti alle ATP Finals di Torino sta diventando sempre più una corsa del “ciapa no” tra i vari pretendenti. L’ultima pesante sconfitta arriva da Taylor Fritz, che nell’ATP 500 di Tokyo aveva – da testa di serie numero uno del tabellone – una bella chances di incamerare punti pesanti verso il torneo di fine anno che si terrà a Torino.

Invece il tennista statunitense incappa in una sconfitta a dir poco sorprendente contro l’idolo di casa Shintaro Mochizuki, n°215 del ranking mondiale che prima di questa settimana non aveva ancora vinto una partita nel circuito maggiore. Il 20enne nativo di Kawasaki ha scelto il torneo giusto, sfruttando al massimo la wild card che gli è stata concessa dagli organizzatori: prima battendo Etcheverry e poi prendendosi il lusso di eliminare un top-10 del ranking. E in che modo, soprattutto. Ovvero avendo perso il primo set per 6-0 e dopo essersi trovato sotto 5-2 nel terzo e decisivo parziale. Un finale giocato in maniera superlativa dal tennista di casa, che finisce quasi in lacrime e dimostra una volta di più l’enorme qualità tennistica di molti giocatori anche fuori dai primi 100 o 200 della classifica mondiale.

LA RACE AGGIORNATA

Il nipponico troverà nei quarti di finale Alexey Popyrin, l’australiano che anche lui in rimonta ha avuto la meglio in tre set sul cileno Garin questa mattina. Ma la grande occasione in quel di Tokyo questo fine settimana ce l’hanno Tommy Paul e Alex De Minaur, attualmente n°12 e 13 della classifica race valida per Torino. Con le premature eliminazioni del citato Fritz, ma anche dei vari Hurkacz, Zverev, Rune e Ruud, possono sognare di riavvicinarsi all’ottava piazza meno di 600 punti.

Entrambi, con un’eventuale vittoria nel torneo (sono le due teste di serie più alte rimaste in corsa a Tokyo) si porterebbero in nona posizione e a soli 105 punti da Rune, con Basilea/Vienna e poi Parigi-Bercy come ultime tappe prima di Torino. Paul domani affronterà Ben Shelton in un match senza dubbio molto complicato, mentre De Minaur – vittorioso oggi su Schwartzman per 6-0 7-5, dovrà vedersela contro il vincente di Zheng-Karatsev.