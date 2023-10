Giochi Olimpici, Putin: “Usati come strumento di discriminazione etnica”

Nuova accusa da parte di Vladimir Putin nei confronti del CIO che in questi mesi si trova a decidere sulla sorte degli atleti russi e bielorussi a Parigi 2024. “I Giochi – ha detto Putin in un discorso dedicato allo sport tenutosi a Perm nei Montu Urali – possono essere usati come strumento di pressione politica contro persone che non hanno nulla a che fare con la politica. E come grossolana e di fatto discriminazione etnica”. Ricordiamo che il Comitato olimpico russo è stato sospeso dal Cio per aver “annesso” le organizzazioni sportive regionali di quattro territori presi con l’aggressione militare in Ucraina: Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia.