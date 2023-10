Barcellona, omaggio ai Rolling Stones: il logo della band sulle maglie contro il Real Madrid

Il Barcellona omaggerà i Rolling Stones in occasione del Clasico del prossimo 28 ottobre. Durante la sfida con il Real Madrid, nell’undicesima giornata della Liga, il celebre ‘tongue and lips’, simbolo del gruppo britannico, sostituirà sulla maglia blaugrana il logo della piattaforma di streaming audio Spotify, main sponsor del Barça dal 2022. L’anno scorso i catalani avevano già indossato una maglia con il logo del rapper canadese Drake, e il logo Motomami, dal nome dell’ultimo album della cantante spagnola Rosalia.

Iniziative previste dall’accordo di sponsorizzazione stipulato con Spotify. Soddisfatti anche i diretti interessati. I Rolling Stones hanno dichiarato di essere “grandi tifosi di calcio e siamo grati che Spotify abbia portato il logo della nostra lingua e delle nostre labbra sulla maglia dell’FC Barcelona per celebrare l’uscita del nuovo album degli Stones, ‘Hackney Diamonds’. Faremo il tifo per i giocatori che saranno in campo così come per i tifosi di tutto il mondo che si sintonizzeranno su questa partita iconica”.